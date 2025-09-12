Su secretaria, María de los Ángeles Gutiérrez, realizó un balance de lo hecho hasta el momento

En diálogo con San José Ahora, María de los Ángeles Gutiérrez, secretaria de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San José, expresó que la institución fue creada para la defensa de los derechos del adulto mayor, pero al «modernizarse» aparecieron los talleres para el bienestar físico y mental: «Nos dimos cuenta de que el adulto necesita de distracción para que su cabecita ande bien, y de a poco fuimos incorporando algún taller«.

En la actualidad circulan aproximadamente a diario, cerca de 80 personas que participan de los casi 30 talleres con los que cuenta la asociación. Entre ellos se destacan: informática, gimnasia, yoga, tango, carnaval, crochet, tejido de dos agujas, inglés, portugués, lengua de señas, ritmo, danza folclórica, danza española, repostería, cocina, arte y expresión, entre otros.

En referencia a la proporción de hombres y mujeres que asisten a la asociación, manifestó que concurren más mujeres que hombres. Señaló que a donde vienen más hombres, es al taller de tango.

Por último, Gutiérrez hizo hincapié en el taller de lenguas de señas, que el 17 de setiembre a las 18.30 horas comienza su curso, con la docente Rosario Hernández.