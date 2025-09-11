Con una agenda repleta de presentaciones de libros, conversatorios y talleres, el día se perfila como uno de los más destacados del evento.

El viernes 12 de setiembre, la Feria Internacional del Libro de San José se prepara para una jornada que promete cautivar a los amantes de la literatura y el conocimiento. Con una agenda repleta de presentaciones de libros, conversatorios y talleres, el día se perfila como uno de los más destacados del evento.

Desde reconocidos autores que nos invitan a reflexionar sobre la historia y la identidad uruguaya, hasta un encuentro con figuras internacionales que han superado las fronteras, la propuesta del viernes es un verdadero deleite para todos los públicos.

Programación del viernes 12 de setiembre de 2025

Espacio Cultural San José

Hora 09:00: Presentación del audiolibro: «Rosa», de Leonardo Cabrera (Alter Ediciones).

Hora 10:00: Presentación de la saga «Alaia Windfeel» de Sandra Del Río.

Hora 11:00: Presentación del libro: «Mi amiga de al lado», de Lucía Franco (Editorial Planeta).

Hora 14:00: Presentación del libro: «Entre relojes» (Trilogía), de Camila Silva (Sello Puck).

Hora 15:00: Presentación del libro: «Mi amiga de al lado», de Lucía Franco (Editorial Planeta).

Hora 16:00: Charla: «¿Alguien hizo un manga de Artigas?», con Gabriel Cardozo (AUCH).

Hora 18:00: Presentación del libro: «El dulce de leche. Una historia uruguaya», de Leonardo Haberkorn (Editorial Planeta).

Hora 19:00: Presentación del libro: «Atilio Narancio, el padre de la Victoria», de Hernán Navascués.

Hora 20:00: Presentación del libro: «Arderá el viento», de Guillermo Saccomanno (Argentina).

Carpa de la Palabra

Hora 09:00: Presentación del libro: «El viaje del abuelo», de Paulina Jara Straussmann (Chile) (Editorial Norma).

Hora 10:00: Charla: «¿Alguien hizo un manga de Artigas?», con Gabriel Cardozo (AUCH).

Hora 11:00: Taller lúdico en italiano: «Aprender lenguas leyendo el mundo», a cargo del Prof. Álvaro González.

Hora 14:00: Presentación del libro-disco: «¿Cómo se defienden los animales del Uruguay?», de Martín Batallés (Librería Oso Libros).

Hora 15:00: Presentación del libro: «La feria de los sueños del Conde Miserias», de Martín Otheguy (Editorial Fin de Siglo).

Hora 16:00: Mesa de diálogo: «Jóvenes josefinos en el mundo», de la Oficina de la Juventud de la Intendencia de San José.

Hora 17:00: Presentación del libro: «Entre relojes» (Trilogía), de Camila Silva (Sello Puck).

Hora 18:00: Presentación del libro: «Ecos del silencio», de Roberto Fernández Ibáñez.

Hora 19:00: Presentación del libro: «Al final de todas las cosas», de Martín Otheguy (Editorial Fin de Siglo).

Hora 20:00: Conversatorio: «El desafío de cruzar fronteras», con Patricia Ibárcena (España), Arianna De Sousa-García (Chile) y Yuliana Ortiz (Ecuador).

Carpa del Arte

Hora 09:00: Taller breve de escritura para niños, con Matías Castro (AUCH).

Hora 10:00: Presentación del libro: «Bernardo y Luciano», de Verónica Lecomte y Oscar Scotellaro (Loqueleo Santillana).

Hora 11:00: Taller de creación de poemas e ilustraciones: «Crear, creer y crear», con Mariana Felcman.

Hora 14:00: Taller de ilustración, con Verónica Lecomte y Oscar Scotellaro (Loqueleo Santillana).

Hora 15:00: Presentación de la 5ª edición de «Libre Tita, un personaje migrante», de Marcelo Alpuy.

Hora 16:30: Taller: «La música de las palabras», con Valeria Rodríguez.

Hora 18:00: Taller: «Barcos de la inmigración», con Álvaro Ortiz.

