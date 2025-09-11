La sala Rafael Sienra del Teatro Macció vivió una inmersión en la Antártida con ciencia, documental y realidad extendida.

En la tarde de este jueves, la sala Rafael Sienra del Teatro Macció fue escenario de la actividad “Uruguay Antártico: Ciencia, Lectura y Realidad Extendida”, una propuesta innovadora que permitió a los asistentes acercarse al continente blanco sin salir de la ciudad, combinando ciencia, historia y tecnología.

San José Ahora dialogó con sus organizadores: Leonardo Scarone (realizador del documental “Uruguay Antártico: 40 años”), Diego Aguirrezabal (director de coordinación científica y gestión ambiental del Instituto Antártico Uruguayo), Natalia Piñón (encargada del área educativa del mismo instituto), y Bruno Gentile (investigador de la UdelaR en arqueología antártica).

El objetivo central de la actividad fue dar visibilidad a la temática antártica en nuestro país, a través de experiencias interactivas que incluyeron lentes de realidad virtual y la proyección del documental de Scarone, que muestra en primera persona el trabajo de los equipos científicos en la Base Artigas.