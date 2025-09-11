Un joven de 28 años sufrió lesiones leves tras impactar contra la parte trasera de un camión en Av. Artigas y Rodó, en la ciudad de Ecilda Paullier.

En horas de la noche de la pasada jornada, el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) recibió el aviso de un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de Av. Gral. José G. Artigas y José Enrique Rodó, en la ciudad de Ecilda Paullier.

Al lugar concurrieron efectivos de la Comisaría 5ª, quienes se entrevistaron con el conductor de la moto, un hombre de 28 años de edad que circulaba en dirección oeste a este. Según su relato, al llegar a una lomada, un camión que transitaba delante frenó de manera imprevista y no pudo evitar la colisión, cayendo posteriormente al pavimento.

Se solicitó la presencia de una emergencia médica, arribando un móvil de UCOR, cuyo profesional diagnosticó al motociclista como “politraumatizado leve estable”, siendo luego trasladado a su centro asistencial.

A ambos conductores se les practicó la prueba de espirometría, con resultado negativo en ambos casos. La Fiscal Letrada de San José fue informada de lo sucedido.