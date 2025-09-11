Este sábado 13 de septiembre, a las 11:00 horas, la Intendencia de San José recibirá la presentación oficial del FIDAE

El próximo sábado 13, a las 11:00 horas, en la sala de conferencias de la Intendencia de San José, se llevará a cabo el lanzamiento de la novena edición del Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE), uno de los eventos culturales más destacados del país.

La actividad contará con la participación de autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), reafirmando el apoyo institucional a una propuesta que reúne a artistas nacionales e internacionales en torno al teatro, la danza y otras expresiones escénicas.

El FIDAE se ha consolidado como un espacio de encuentro e intercambio cultural, acercando espectáculos de calidad a distintos puntos del país y promoviendo la descentralización artística.

San José vuelve así a ser protagonista en la agenda cultural nacional, recibiendo el puntapié inicial de un festival que año tras año amplía su alcance y su impacto en el público