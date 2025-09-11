La Asociación Médica de San José puso en funcionamiento una sala blanca en su block quirúrgico

La institución anunció la puesta en marcha de una sala blanca quirúrgica, un espacio diseñado con estándares de máxima limpieza y mínimos niveles de contaminación en el aire, que habilita la realización de cirugías traumatológicas que hasta ahora solo se efectuaban en Montevideo.

El destacado médico catalán Víctor Barro Ojeda, MD y PhD del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, se encuentra en San José para participar en dos procedimientos, marcando un hito para la salud del departamento.

En diálogo con San José Ahora, la directora técnica general, Miriam Álvarez, recordó que la institución solicitó al Ministerio de Salud Pública la habilitación el año pasado. “En febrero nos habilitaron, así que ya se realizaron dos operaciones de rodilla y once de cadera”, indicó.

Por su parte, el Dr. Aníbal Vázquez destacó que este tipo de prácticas implica un mayor rigor: “Desde el punto de vista de la asepsia es mucho más estricta que una cirugía convencional”.

El jefe de traumatología, Gabriel Mayora, subrayó la importancia del avance: “Es una gran ventaja que los pacientes del departamento puedan realizarse la operación aquí”, sin necesidad de desplazarse a la capital.

Con esta incorporación, San José se convierte en referente regional en la realización de cirugías de alta complejidad, fortaleciendo su capacidad asistencial y ampliando el acceso a tratamientos especializados.