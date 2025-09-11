Se prevé que se realice entre las 08.30 y 10.00 horas

OSE informó que por trabajos en la red de distribución se verá afectado el suministro de agua potable en parte de la capital maragata.

El organismo comunicó que este viernes 12 de setiembre, entre las 08:30 y las 10:00 horas, se interrumpirá el normal suministro en un sector de San José de Mayo, comprendido al oeste por Ruta 3, al norte por la vía férrea, al este por Avenida Rivera y al sur por Bulevar Batlle y Ordóñez.

Una vez restablecido el servicio, podrán registrarse fenómenos puntuales de turbiedad. En caso de persistir inconvenientes, OSE solicita comunicarse con el Centro de Atención Telefónica al 0800 1871 o al *1871 desde celulares.

Desde la empresa aclararon que, en caso de mal tiempo, los trabajos quedarán suspendidos hasta nuevo aviso.