Busca reflejar el trabajo en operaciones de paz, a través de las experiencias vividas por los efectivos

Esta tarde en el Espacio Cultural, se presentó el libro «Historias de Paz: Breves relatos uruguayos«, el cual aborda experiencias en operaciones de paz, por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas. Contiene seis relatos que buscan visibilizar las experiencias, especialmente de mujeres en misiones de paz de la ONU. El mismo fue elaborado en el marco del trabajo que viene llevando a cabo el Proyecto Elsie Uruguay (Ministerio de Defensa Nacional – ONU Mujeres y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional)

Diego D’Elía Parente, director de Formación Militar del ministerio de Defensa; Tte. Cnel. María Celeste Guell, abogada Karina de los Santos

Diego D’Elía Parente, director de Formación Militar del ministerio de Defensa, explicó la importancia de acercar las diferentes experiencias uruguayas en misiones de paz, a los más pequeños: «Para el ministerio de Defensa es bien importante este tipo de actividades. Que nos permite tener un conocimiento bien acabado de la realidad del trabajo que hace nuestro personal en el despliegue en distintas partes del mundo, a veces en situaciones muy críticas«.





Por su parte, la Tte. Cnel. María Celeste Guell, fue quien se encargó de explicar el contenido del libro, enfocado principalmente en la infancia: «La idea es llegar a esos niños sobre todo con lenguaje sencillo, con nuestras experiencias«.