Se inscribieron más de 4.800, siendo Ciudad del Plata la localidad donde más inscriptos hubo

Según pudo confirmar San José Ahora con diferentes autoridades de los cuatro municipios (Ecilda Paullier, Rodríguez, Ciudad del Plata y Libertad) desde el lunes comenzaron a capacitarse o realizar actividades laborales, los diferentes seleccionados para todo San José, en el marco del programa «Uruguay Impulsa«.

A nivel nacional, 161.845 personas se inscribieron para acceder a un cupo en este plan que busca favorecer la integración y la reinserción en el mercado laboral de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

En San José, según los datos aportados por el MTSS, se inscribieron 4860 personas, divididas de la siguiente manera:

Ciudad del Plata – 2.656

San José de Mayo – 1.499

Libertad – 267

Rodríguez – 136

Ecilda Paullier – 99

Rafael Peraza – 60

Puntas de Valdez – 49

Ituzaingó – 46

Mal Abrigo – 25

Pueblo Nuevo – Capurro – 23

De estos números, sólo 205 personas en San José, ingresarían a este programa, de la siguiente manera:

Ciudad del Plata – 90

San José de Mayo – 45

Libertad – 20

Rodríguez – 10

Ecilda Paullier – 10

Mal Abrigo – 6

Ituzaingó – 6

Pueblo Nuevo-Capurro – 6

Rafael Peraza – 6

Puntas de Valdez – 6

