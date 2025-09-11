Ya pasaron casi cinco años. “Lo que más quiero es saber que le pasó. Es el padre de mi hijo”, clama su pareja.

La última vez que Lourdes Azambuya vio a Sergio Andrés Rodríguez Paredes fue en marzo de 2021, días antes de un nuevo inicio de clases en Primaria. Él, con 35 años, le aseguró que regresaría el “lunes 4 de marzo”, cuando el hijo de ambos debía comenzar un nuevo año escolar. Pero Sergio nunca volvió. Desde entonces, tras intensas búsquedas, su paradero sigue siendo un enigma.

En diálogo con San José Ahora, Lourdes recordó: “Él fue para San José a fines de 2020, estaba trabajando en un supermercado allá. Nosotros nos comunicábamos por teléfono… vino para Montevideo unos días antes de desaparecer, estuvo en casa, me dijo que volvía el lunes 4 de marzo, que empezaban las clases, y nunca más supe de él, nunca jamás volví a saber de él”.

Con el paso de los días, empezaron a circular versiones inquietantes. “Hubo muchos mensajes de personas de allá diciendo que a él lo habían matado, pero de él no hay un solo rastro”, contó.

La causa llegó a Interpol y, según Lourdes, se realizaron múltiples investigaciones, pero hasta el presente no hay avances concretos. Incluso, 11 personas fueron citadas a declarar, pero ninguna instancia permitió acercarse a la verdad.

Rodríguez Paredes es padre de un adolescente que hoy tiene 14 años. En ese entonces, trabajaba en un supermercado del barrio Roberto Mariano, en San José de Mayo. Según el testimonio de su pareja, se encontraba distanciado de ella debido a un consumo problemático de drogas.

Amenazas y silencio

A la pregunta de si llegó a trasladarse a San José de Mayo para participar en la búsqueda, Lourdes fue tajante: “Recibí una amenaza telefónica, que si yo iba para allá no volvía más y ta, no fui. Lo que supe por personas de allá es que él tuvo problemas con alguien y de ese momento desapareció. Otras personas me dijeron directamente que estaba muerto”.

El caso, cargado de misterio y angustia, permanece abierto. Y Lourdes concluye con una frase que resume casi cinco años de incertidumbre: “Lo que más quiero es saber que le pasó. Es el padre de mi hijo. Sé que algo le pasó y hay culpables”.

Quienes tengan información sobre el paradero de Sergio Andrés Rodríguez Paredes pueden comunicarse con la seccional policial más cercana, al 911 (emergencias), al 0800 5000 o directamente con el Departamento de Personas Ausentes de Interpol Uruguay al 2030 4636.