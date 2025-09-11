La actividad se realizó con escolares en la Biblioteca Departamental esta tarde

«Transformando inclusión por convivencia» es la actividad que llevó adelante la Asociación Maragata de Padres de Autistas (AMPAU-Florecer) en la Biblioteca Departamental, en la tarde de este jueves, en el marco de la 18° Feria del Libro en San José de Mayo.

San José Ahora dialogó con Natalia Verdino, Eugenia Barbosa e Isaac Kemenchelli, integrantes de la asociación, quienes explicaron la importancia de visibilizar y hablar de autismo en nuestra sociedad.

«Narramos una historia de quién es diferente, quién no, y conversamos con los niños sobre que es el autismo y cómo podemos trabajar todos juntos, para que las personas con discapacidad, sin discapacidad, podamos convivir de la mejor manera«, afirmó Verdino.

En otro orden, Kemenchelli resaltó la realización de este tipo de instancias para no solo concientizar sobre el autismo, sino también visibilizarlo. Destacó que el próximo 23 de octubre se realizará la correcaminata de AMPAU, una instancia que se realiza cada año, con la colaboración del Rotary Club.