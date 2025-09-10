La Justicia dispuso tres meses de libertad asistida para tres menores de 15 y 16 años

El hecho ocurrió en Ruta 3, a la altura del kilómetro 102, cuando personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural (BDSR) interceptó a los jóvenes que se dirigían hacia San José de Mayo en dos motocicletas, una de ellas remolcada por la otra. Al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga, abandonando los vehículos.

Posteriormente se constató que una de las motos estaba registrada como incautada por la Intendencia de San José y bajo custodia de la Seccional 9ª de Chamizo. Los menores fueron puestos a disposición del Juzgado Letrado de 1° Turno de San José, que tras la audiencia del 10 de setiembre resolvió condenarlos por la infracción grave a la ley penal tipificada como delito de receptación.

Como medida, el Magistrado dispuso que los tres adolescentes cumplan tres meses de libertad asistida, una medida socioeducativa no privativa de libertad.