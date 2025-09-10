La Comisión de Constitución y Legislación resolvió archivar por unanimidad el pedido de sanciones tras los cruces entre los senadores Sebastián Da Silva y Nicolás Viera.

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado votó este viernes por unanimidad el archivo del pedido de sanciones presentado a raíz de los insultos y agresiones verbales ocurridos entre los senadores Sebastián Da Silva (Partido Nacional) y Nicolás Viera (Frente Amplio) durante la reciente interpelación al ministro Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

El enfrentamiento se generó cuando Viera acusó a Da Silva de “ser parte” de la “estafa” de Conexión Ganadera, a lo que el legislador nacionalista respondió con insultos de alto tono, entre ellos “puto de mierda”.

Tras analizar los hechos, la comisión entendió que correspondía archivar el pedido de sanciones, por lo que el tema ahora deberá ser considerado en el plenario del Senado, que tendrá la última palabra sobre eventuales medidas.

Próximos pasos

El plenario deberá resolver si mantiene el archivo o si aplica alguna sanción a los legisladores involucrados. Por el momento, no hay fecha fijada para que el tema se incluya en el orden del día.