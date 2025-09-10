El edil Ruben Villafan por el Frente Amplio, se expresó al respecto

El edil Ruben Villafan (FA) planteó en sus redes sociales un tema que ha estado recientemente en la agenda política departamental, como lo es la creación de una oficina de la Corte Electoral en Ciudad del Plata. En ese marco, meses atrás, la Junta Electoral de San José, propuso diferentes fechas, para que en diferentes partes de Ciudad del Plata se pueda realizar el trámite de la obtención de la credencial cívica.

6 y 7 de setiembre en la zona de Playa Pascual

18 y 19 de octubre en la zona de San Fernando

8 y 9 de noviembre en la zona de Delta del Tigre

«Una vez más vulneran los derechos de los vecinos a no poder tener la credencial cívica. Dan 60 números x día (sábado y domingo). Hoy a las 10H no había más números. Lo planteamos en la Junta dicha necesidad hace 15 días, la respuesta fue que un Banco es más necesario, lo que opinaron no viven ni conoce la ciudad y su necesidades. Seguiremos insistiendo para que halla una mesa fija de al Corte Electoral en Ciudad del Plata y cumpla el Partido Nacional una promesa de más de 20 años«, afirmó el edil en su publicación de Facebook.

El tema ha sido largamente discutido en la Junta Departamental de San José, pocas semanas atrás, donde dio como resultado la votación afirmativa de una moción del Partido Nacional (17/29), la cual decía lo siguiente: «Frente a la falta de información oficial, y existiendo una notoria imposibilidad para discutir el tema, es que la Junta Departamental queda a la espera de la misma. Por otra parte, se mantiene el compromiso para que Ciudad del Plata acceda a servicios públicos de necesidad básica, como ser: Hospital, banco, agua, saneamiento, fiscalía, juzgado letrado, centros educativos, entre otros«. Por su parte, el Frente Amplio también presentó una moción la cual fue rechazada por el cuerpo al obtener 13 en 29 votos.

En diálogo con San José Ahora, el edil manifestó que esta situación «marca la necesidad de tener una mesa inscriptora permanente«. Destacó que cuando él fue al lugar cerca de las 8.30 de la mañana, habían cerca de 100 personas. Recalcando que «quedaron entre 50 y 60 personas que tuvieron que volver al otro día«.

Por último, reflexionó que esto «vulnera los derechos, porque luego si yo no voto, me cobran la multa«. En referencia al debate que se dio en la Junta, mencionó que «la señal» con la que se quedó posterior a esa sesión es «como si esto es un capricho«.