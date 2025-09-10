El destacado escritor y docente maragato se hace presente una vez más en la decimoctava edición de la Feria de promoción de la lectura y el Libro.

En diálogo con San José Ahora, Pedro Peña expresó la satisfacción que le genera ser parte de una nueva edición de la Feria del Libro. Subrayó que, a su entender, “el libro nunca va a dejar de existir”, y resaltó su compromiso como docente en la tarea de difundir y promover la lectura.

En esta oportunidad ofició como presentador del libro “Tegalis, una aventura fantástica”, de Horacio Cavallo. Peña destacó especialmente el trabajo conjunto entre el escritor y el ilustrador, señalando la “simbiosis” que logran al momento de crear una obra pensada para la infancia.