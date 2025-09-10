La Brigada Departamental Antidrogas desarticuló un punto de venta de estupefacientes en la capital josefina.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona céntrica de San José de Mayo, luego de que la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) confirmara la existencia de un punto de expendio de sustancias ilícitas. Tras dar cuenta a la Fiscalía Letrada de 1.º Turno, se solicitó la orden de allanamiento al Juzgado competente.

Durante la inspección, los efectivos incautaron 75 gramos de sustancia blanca, varios envoltorios con drogas, dos plantas y ramas de cannabis con floración, $7.215, una balanza de precisión, cámaras de videovigilancia, teléfonos celulares y un vehículo.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades y eventuales vínculos con otras redes de distribución.