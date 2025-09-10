Mirá los videos

La jornada del miércoles en la Feria Internacional del Libro estuvo marcada por la participación de destacadas figuras del ámbito literario iberoamericano. El evento contó con la presencia de la reconocida escritora paraguaya Renée Ferrer, galardonada con el Premio Cervantes Chico Iberoamericano 2024, y la ecuatoriana Yuliana Ortiz Ruano, quien presentó su aclamada novela Fiebre de carnaval.

El programa también incluyó la intervención del escritor y periodista paraguayo Andrés Colmán Gutiérrez, así como diversas presentaciones de libros para todos los públicos y un conversatorio enfocado en la obra del célebre poeta Federico García Lorca. La jornada ofreció una rica muestra del panorama literario actual, uniendo voces de diferentes países en un mismo espacio.

Las migraciones del alma: este jueves será inolvidable en la Feria del Libro de San José

El jueves 11 de setiembre, la 18.ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro invita a un viaje profundo por las geografías de la palabra y el pensamiento. Una jornada en la que el tema de la migración, eje central del evento, resuena con fuerza en cada rincón, hilando historias personales y reflexiones universales. Desde el Espacio Cultural hasta la Carpa de la Palabra, la agenda promete un recorrido imperdible para quienes buscan conectar con voces que desafían fronteras.

Entre los puntos más destacados, la programación se enriquece con la presencia de figuras internacionales y locales que abordan temas cruciales. El Espacio Cultural San José será el escenario de un imperdible conversatorio a las 21:00, donde la destacada neuropsicóloga infantil chilena Amanda Céspedes nos guiará en un viaje «del lector vacilante al lector experto». Unas horas antes, a las 20:00, en el mismo espacio, el profesor colombiano Juan Manuel Acevedo presentará una ponencia sobre las «Migraciones desde la lengua y la literatura», una oportunidad para reflexionar sobre cómo la palabra se convierte en puente entre culturas. Además, la Carpa de la Palabra honrará el legado de un gran poeta español en el conversatorio «Lorca migrante», a cargo de la periodista brasileña Lelia María Romero. La noche se cerrará a las 22:00 en el Bar y Restaurante El Amarillo con el espectáculo de rap, slam y narración oral «Voces de Janina» de la francesa Anne Gauthey.

Programa Completo: Jueves 11 de setiembre de 2025

Aquí tienes el programa completo del día jueves 11 de septiembre, con un formato optimizado para una mejor lectura en la web, separando cada evento por hora y espacio para facilitar la navegación.

Espacio Cultural San José

Hora 21:00: Conversatorio: «Del lector vacilante al lector experto, un viaje desde la neurona a la pasión», Dra. Amanda Céspedes (Chile).

Hora 09:00: Presentación del libro: «Las cosas que pasan en 6to B», Federico Rodrigo y Gerardo Fernández Santos (Editorial Santillana).

Hora 10:00: Presentación del libro: «La cabellera andante», Paulina Jara Straussmann (Chile) (Editorial Norma).

Hora 11:00: Presentación del libro: «Guardianes del planeta», Sylvana Cabrera y Guillermina Bauer (Editorial Planeta).

Hora 14:00: Presentación del libro: «Guardianes del planeta», Mauricio Lima (Chile) (Editorial Hum).

Hora 15:00: Presentación del libro: «Historias de paz: Breves relatos uruguayos», Proyecto Elsie para las Misiones de Paz.

Hora 16:00: Presentación del libro: «Mitad hada, mitad bruja: aprende la luz, elige la oscuridad», Marcio Pintos.

Hora 16:00: Encuentro en vivo: «Movimiento de Arte Ruk51. Puentes Culturales desde San José al mundo», Malcolm Roxs (Rusia), Niu (China), Mercedes Fuentes y Manuel Rodríguez (Uruguay).

Hora 17:00: Presentación del libro: «Vacaciones peligrosas», Sandra Bentancor (Editorial Fin de Siglo).

Hora 17:00: Presentación del libro: «La sucesión presidencial», José Garchitorena.

Hora 18:00: Presentación del libro: «Ganá más, viví mejor», Rodrigo Alvarez Langon (Penguin Random House Grupo Editorial).

Hora 18:00: Presentación del libro: «200 años del nacimiento del Uruguay. La provincia que se hizo país», Gabriel Quirici (Ediciones de la Banda Oriental).

Hora 19:00: Presentación del libro: «Luis Alberto de Herrera: un liderazgo político», Carolina Cerrano y José Antonio Saravia (Penguin Random House Grupo Editorial).

Hora 20:00: Presentación del libro: «Austeridad o barbarie», Mauricio Lima (Chile) (Editorial Hum).

Hora 20:00: Ponencia «Migraciones desde la lengua y la literatura», Juan Manuel Acevedo (Colombia).

Carpa de la Palabra

Hora 09:00: Presentación del libro: «Y tú, ¿de dónde sos?», Pablo Fernández y Lucía Franco (Alter Ediciones).

Hora 10:00: Presentación del libro: «¡Pica un cuento!», Susana Besio (Penguin Random House Grupo Editorial).

Hora 11:00: Narración oral escénica: «Un viaje fantástico», Raquel Silvetti.

Hora 14:00: Presentación del libro: «Vacaciones peligrosas», Sandra Bentancor (Editorial Fin de Siglo).

Hora 15:00: Presentación del libro: «La cabellera andante», Paulina Jara Straussmann (Chile) (Editorial Norma).

Hora 16:00: Experiencia interactiva multidisciplinaria: «Cuentos con aroma a romero», Carolina Larrosa y Nicolás Almada.

Hora 17:00: Presentación del libro: «Alicia en el país de Alicia», Dr. Omar López Mato y Alicia Carletti.

Hora 18:00: Taller sobre poesía de escritores migrantes, Carolina Zamudio.

Hora 19:00: Presentación del libro: «Atrás queda la tierra», Arianna De Sousa-García (Chile) (Editorial Planeta).

Hora 20:00: Conversatorio: «Lorca migrante», Lelia María Romero (Brasil).

Hora 21:00: Proyecto escénico musical: «Villanpsico», Pez en el Hielo Ediciones.

Carpa del Arte

Hora 09:00: Taller: «Golondrinas», Mauricio Marra.

Hora 10:00: Taller: «Pájaros migrantes», Patricia Bauzá y Carlos Espinoza.

Hora 11:30: Presentación del libro: «El secreto de los libros mágicos de la escuela», Escuela N° 1 "María Espínola Espínola".

Hora 14:00: Taller: «Mapas sin palabras», Natasha Cusmanich.

Hora 15:30: Taller de integración: «Somos una especie en viaje», Beatriz Carballo.

Hora 17:00: Taller «Barcos de la inmigración», Álvaro Ortiz.

Hora 18:00: Taller: «Emigrando al textil», Eugenia Llorens.

Carpa de la Comunicación

Hora 09:00: «Opinión Pública», Jorge Scagni y Leonardo Ábalo.

Hora 12:30: «Informate Otra Cabeza», Bruno Sellanes.

Hora 14:00: «Nada que ver», Clever Esteche y Diego García.

Hora 16:00: «Ser Humano», Aníbal Mariotta.

Hora 20:00: Jornada narrativa: «Voces por la libertad – PEN Club Uruguay en la Feria del Libro», Luis Marcelo Pérez.

Bar y Restaurante El Amarillo

Hora 22:00: «Voces de Janina», espectáculo de slam, rap y narración oral, Anne Gauthey (Francia).

Instituto Cultural Español

Hora 18:00: «Migrar en poesía: un viaje por tres libros», Stella Maris Ponce (Argentina).

Museo Histórico José Artigas