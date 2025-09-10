El director nacional de Educación destacó lo «dinámico» de ese proceso que refleja el libro

En diálogo con San José Ahora, Gabriel Quirici, historiador y actual director nacional de Educación del MEC, presentó en el Espacio Cultural, su libro «200 Años del nacimiento del Uruguay. La provincia que se hizo país«.

En ese marco, destacó poder presentarlo en la Feria del Libro: «San José es una gran cuna cultural, presentar un libro acá es un gran honor«.

Sobre su obra, destacó que la temática del libro tiene que ver con el ciclo que se inicia hace 200 años con las diferentes luchas por la independencia: «Con la editorial Banda Oriental, hicimos un trabajo de contar ese ciclo entre 1825-1830, que incluye un proceso complejo, muy dinámico, con diversos intereses cruzados, geopolíticos, de estrategias, y también de creación de las naciones, que son lo que explican el nacimiento de Uruguay como país«.