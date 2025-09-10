Jorge Gutiérrez Pérez destacó que “hay un sinfín de actividades” para disfrutar de la Feria

En diálogo con San José Ahora, Jorge Gutiérrez Pérez, director de Cultura de la Intendencia de San José, valoró positivamente el inicio de la 18° Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro.

«El Teatro colmó su capacidad, con un espectáculo tremendamente disfrutable, debemos reconocerle el trabajo a la Casa de la Cultura, fue realmente impresionante. Hoy ya con las actividades escolares, liceales, que han venido a disfrutar de las distintas presentaciones de libros. Hay un sinfín de actividades que hacen que sea un motivo de paseo de la familia, y en algún lugar van a encontrar algo atractivo, eso hace que la familia se mueva también«.