«La sucesión presidencial» fue presentado esta tarde en la Feria del Libro

En la tarde de este miércoles, en el Espacio Cultural, fue presentado el libro «La sucesión presidencial. Los gobernantes de Uruguay desde 1830 a 2025», escrito por el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena.

En diálogo con San José Ahora, comentó que el libro analiza las diferentes sucesiones, en el marco de la Constitución vigente en cada momento de la historia. Relató que el libro lo comenzó a escribir para «satisfacer una curiosidad personal«, debido a que buscaba conocer cómo habían llegado los gobernantes a los lugares de poder.

Garchitorena concluyó que su análisis lo llevó a entender el respeto de los diferentes gobiernos a la «institucionalidad por parte de nuestros partidos y dirigentes políticos, esa búsqueda permanente de la legitimidad a través del voto«.