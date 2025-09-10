Fue clave su testimonio para que la Policía hallara el cuerpo en Paso de los Carros, tras 11 días de intensa búsqueda que movilizó incluso a Interpol.

La Justicia de San José formalizó este miércoles a S.A.T.S., un joven de 28 años, por el homicidio de Carmina Díaz Senattore, la mujer de 54 años cuyo caso conmovió al departamento y al país entero. En principio, el imputado cumplirá 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. La información fue confirmada a San José Ahora por el jefe de Policía de San José, Osvaldo Molinari.

Carmina había sido vista por última vez el 29 de agosto. Su búsqueda movilizó a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad, con apoyo de Interpol, hasta que el miércoles 9 de septiembre su cuerpo fue hallado en la zona de Paso de los Carros, cerca del río San José.

Según confirmaron fuentes del caso, fue la información aportada por el propio acusado la que resultó decisiva para localizar el cadáver. Ahora, la investigación deberá determinar el contexto y las circunstancias del crimen.