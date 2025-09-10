La edila Estela Álvarez (FA) realizó el planteó en la Junta Departamental de San José

La edila por el Frente Amplio, Estela Álvarez, días atrás en la Junta Departamental, solicitó al Ejecutivo local, información acerca del complejo habitacional de MEVIR, a realizar, en la zona de Colonia Italia.

En diálogo con la prensa manifestó que desde un comienzo ha estado tratando el tema, debido a que es oriunda de Colonia Italia: «Conozco la situación, conozco a quienes quieren estar en ese complejo de MEVIR, y todo el camino que han llevado«.

Repasó que tiempo atrás «se pasearon los diputados y los senadores del Partido Nacional, frente a reuniones con los vecinos donde les dijeron que se concretaba, con fechas reales«, de las cuales hasta el momento no ha habido avances, asegura.

En concreto, Álvarez plantea que «la intendenta pregunte en MEVIR el avance que tiene para esa localidad, porque en aquel entonces se comprometió en darle los servicios necesarios para un complejo de MEVIR«.

Subrayó que de las 40 familias que en un inicio aspiraban a esas viviendas, hoy quedan aproximadamente 30, debido a que han decidido optar por otras soluciones habitacionales, debido a lo antes relatado.