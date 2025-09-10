Damián Romero Bové cuestionó el vínculo de la ISJ con la organización ESLACU (Beraca), que desde 2021 realiza tareas de mantenimiento en espacios públicos.

En una publicación realizada en su perfil de Facebook, Damián Romero Bové puso sobre la mesa un tema sensible: la contratación por parte de la Intendencia de San José de la organización ESLACU (Beraca), a la que acusa de encubrir situaciones de explotación laboral bajo la modalidad de “laborterapia”. Según el dirigente, jóvenes en situación de vulnerabilidad realizan tareas de mantenimiento en condiciones que no se ajustan a los requerimientos legales que el propio pliego licitatorio establece.

El planteo se centra en dos aspectos: por un lado, la posible vulneración de derechos laborales al encuadrar estas tareas como “voluntarias” sin respaldo de documentación laboral; y por otro, la competencia desleal que se generaría con las empresas que sí debieron cumplir con requisitos legales para participar en la licitación. Romero Bové señala que entre febrero de 2022 y enero de 2025 la organización recibió más de $7,8 millones, y se pregunta cuál fue el destino de ese dinero si, como sostiene, no se pagaron salarios.

Damián Romero Bové, ex edil por el Frente Amplio en San José

Texto completo publicado por Damián Romero Bové en Facebook

𝐋𝐚𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐬 𝐫𝐨𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐞𝐫𝐚𝐜𝐚

Desde 2021 la ISJ contrata a la OSC ESLACU (Beraca) para hacer tareas de mantenimiento en los espacios públicos. Esta organización encubre a la explotación laboral y vulneración de derechos humanos bajo su principio de «laborterapia» con jóvenes que están en situación de extrema vulnerabilidad. Los hace trabajar en tareas «voluntarias» para su subsistencia.

La ISJ no solo reconoce y avala el vínculo con ESLACU a través de su contratación, sino que renueva y amplía las tareas. Ha tercerizado sistemáticamente una tarea que corresponde a funcionarios de la Intendencia.

La propia Intendencia plantea como organismo contratante de los servicios que «no se cuenta con documentación laboral (…), la labor es voluntaria en el marco de un programa de recuperación de la persona».

Sin embargo, en el pliego de la licitación en el Artículo 21° se plantea que la empresa adjudicataria deberá presentar documentación que demuestre «la regularidad de todos los dependientes» y «el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral», y que justifique estar al día con las «contribuciones de seguridad social» y el «seguro de accidente de trabajo».

O sea, incumple las propias reglas del juego que define.

En este marco existe una competencia desleal, ya que las empresas que se presentaron en la licitación debieron presentar mayores requisitos que ESLACU.

Los montos transferidos en el periodo de febrero 2022 a enero 2025 ascienden a $7,899,011.35.

No solo hay un aval a mecanismos que vulnera derechos básicos, sino que además me pregunto, si no hay pago salarial, ¿a dónde fue la plata?