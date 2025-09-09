La menor tenía 12 años al momento de sufrir los abusos. Fue en Durazno.

Un hombre que abusaba sexualmente de una niña de 12 años e incluso la dejó embarazada fue condenado y marchó a prisión, en donde deberá cumplir una pena de 12 años, informó Telenoche.

El pasado 22 de abril la seccional novena en Sarandí del Yi, en el departamento de Durazno, por medio de su dependencia especializada en violencia doméstica y género había recibido una denuncia por presuntos abusos sexuales por parte de un hombre de 56 años de edad hacia una menor de 12 años.

Tras la formalización, la Justicia había dispuesto la prisión preventiva para el hombre por 120 días. Finalmente, en las últimas horas el hombre fue conducido ante la Justicia, que determinó la condena por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado en régimen de reiteración real. Deberá cumplir una pena de 12 años de penitenciaría.