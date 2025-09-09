La Cámara del Pueblo, continúa en la búsqueda de reflotar las comisiones barriales

En la tarde del pasado lunes, el presidente de la Cámara del Pueblo, Gustavo Vieira, junto a integrantes de la institución, mantuvo un encuentro con referentes del barrio Prado Maragato de San José de Mayo.

Durante la recorrida participaron, entre otros, Gustavo Lorenzo Ferreira Piñeiro e Ivon Salguero, quienes trasladaron inquietudes y reclamos de los vecinos. Entre ellos, se destacó la necesidad de reflotar la Comisión del Barrio y de recuperar el salón comunal, espacio que en el pasado funcionó como policlínica.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se resolvió convocar a una reunión abierta con todos los vecinos el próximo viernes 19 de setiembre a la hora 18:00, frente a lo que fue la sede social del barrio.

Según expresaron desde la organización, el objetivo es fortalecer la participación barrial y avanzar en la recuperación de espacios comunitarios que resultan claves para la vida social del Prado Maragato.