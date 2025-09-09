Hay dos sospechosos detenidos por presunta vinculación con el hecho

Según pudo confirmar San José Ahora con fuentes de la Jefatura de Policía de San José, un cuerpo femenino fue hallado esta tarde de martes en la zona del Río San José, más precisamente en Paso de los Carros.

Aseguraron que se dio con el hallazgo, a raíz de una investigación que viene realizando la Policía local, en búsqueda de una persona desaparecida. En ese marco, se dieron tres allanamientos en la ciudad, donde hubo detenciones, que brindaron elementos para dar con el cuerpo de la ausente.

Dos masculinos fueron detenidos, a raíz de lo antes mencionado, por presunto relacionamiento con el deceso de la víctima.

Confirmaron que en el correr de la tarde, se brindará un parte policial del hecho, que brindará más detalles al respecto.

Noticia en desarrollo . . .