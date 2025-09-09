Destacó que el Estado tiene que proteger más a «quien merece ser protegido»

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este martes al debate sobre la ley de tenencia compartida y al impacto del caso Morosini, en el que un hombre asesinó a sus hijos de dos y seis años en Soriano. Reconoció que el Estado falló en la protección, pero advirtió que el trasfondo es más amplio.

“Tenemos que proteger más a quien merece ser protegido porque los poderes del Estado claramente no han logrado hacerlo”, admitió en diálogo con el periodista Leonardo Sarro. En esa línea, aseguró que corresponde al Parlamento definir los cambios normativos, mientras que el Ejecutivo debe fortalecer las políticas de prevención y atención a la violencia.

Sánchez también puso el foco en el machismo como raíz cultural de la violencia de género: “El machismo es un problema de la sociedad, es un problema cultural que termina generando estas situaciones”.

En tono metafórico, recordó un consejo familiar: “Mi abuela me decía algo: ‘hay una sola cosa que nunca llega al suelo, la culpa, porque nadie quiere que caiga en su lomo’”.

Finalmente, insistió en que “el Estado es responsable”, pero subrayó que la transformación cultural requiere un compromiso colectivo: “Hay mucho que tiene que hacer cada uno de nosotros en nuestras casas y en la sociedad para poder combatir este flagelo de la violencia”.