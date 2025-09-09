El evento reunirá espectáculos y talleres con foco en derechos de infancia y adolescencia

Intermedios Producciones anunció la realización del FIAEuy 3, un evento que se desarrollará entre el 19 y el 23 de noviembre de 2025 con sede principal en San José de Mayo, además de actividades en Libertad y Montevideo.

El festival contará con el apoyo de la Intendencia de San José, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE).

Durante cinco días, el programa incluirá espectáculos, talleres, conferencias, conversatorios, debates y exposiciones, todos con foco en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia.

En este marco, Intermedios Producciones abrió la convocatoria a compañías profesionales de artes escénicas de Uruguay (teatro, danza, títeres, circo y artes vivas). También se podrán presentar talleres, instalaciones, intervenciones, exposiciones y ponencias vinculadas a la infancia y la adolescencia.

La organización destacó que se valorarán especialmente aquellas iniciativas que integren la promoción de derechos, la perspectiva de género y la construcción de entornos libres de violencia.

El plazo para postular propuestas vence el 21 de setiembre de 2025 a las 23:59 horas. Accedé aquí a las bases de la convocatoria, y aquí para el dossier del evento.