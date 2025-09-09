El encuentro se disputará en el Parque Pedro Chanquet.

“Fueron fijados los detalles de la 3era Fecha del Torneo Clausura de la Liga Mayor, el partido más atractivo de la jornada está fijado, el domingo 14 de setiembre a la hora 7:00 en el Parque Pedro Chanquet, entre Universal y Central”, informó el comunicador Marcelo Ferrer en El Escuadrón.

“El equipo del berral llegó a la sesión de la Liga Mayor con la intención de que se suspendiera la fecha porque tiene muchos jugadores afectados a la selección Sub 20 (ocho de los 24 citados), que juega el sábado y el domingo en Nueva Helvecia.

Al no ser aceptada esta iniciativa, su delegado, Emiliano Barrios, planteó jugar entresemana, lo cual no fue aceptado por Central, debido a esta negativa, Universal fijó el partido ante Central, el domingo 14, hora 7:00 en el Parque Pedro Chanquet.

Además Barrios, manifestó que la directiva había decidido no prestar más futbolistas a las selecciones Sub 14, Sub 15 y Sub 20.

No olvidemos que el equipo albiverde, viene de perder a Leandro Navia, que sufrió una fractura de maxilar inferior, en le partido por la Copa San Isidro de Curuguaty, ante la selección de Paraguarí, por lo cual el buen volante albiverde, deberá al menos estar un mes fuera de las canchas”, concluye la crónica de Ferrer, que agregó el detalle de todos los partidos.

El resto de los encuentros, fueron fijados de la siguiente manera:

Sábado 13 de setiembre:

ATLANTA EL GRÁFICO – CAMPANA

Escenario: García Betbeder, hora 16:00

TREINTA y TRES – LOS CARDENALES

Escenario: Cancha de Treinta y Tres, hora 16:15

Domingo 14 de setiembre

UNIVERSAL – CENTRAL

Escenario: Parque Pedro Chanquet, hora 7:00

TITO BORJAS – SAN LORENZO

Escenario: Bosque Artigas, hora 16:15

NACIONAL – RÍO NEGRO

Escenario: Bonifacio Antoganazza, hora 16:30