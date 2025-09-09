Un detenido en el marco de la investigación señaló a la policía la zona del Paso de los Carros en el río San José, donde fue encontrado el cadáver. Todos los detalles

El parte policial emitido por la Jefatura de Policía de San José este martes por la tarde dice textualmente: “Ampliando el Comunicado Nº 200 del pasado 2 de septiembre en el que se informó sobre la ausencia de la Sra. Carmina Díaz Senattore, de 54 años de edad, desde el día 29 de agosto, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (D.I.P.N.) e INTERPOL – Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes con apoyo del Área de Investigaciones de Zona I de esta Jefatura llevó a cabo distintas actuaciones en pos de dar con su paradero.

En el marco de la investigación, durante la mañana del día de la fecha se realizaron tres (3) allanamientos en distintas fincas de la capital departamental y culminaron con la detención de dos hombres, ambos mayores de edad, los que se encuentran a disposición de la Justicia.

Sobre las 13:30 del día de hoy, y siguiendo los datos obtenidos de uno de los detenidos, se pudo hallar próximo al Río San José, en zona de Paso de los Carros, el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino, y presumiblemente se trate de la desaparecida. Concurrió Policía Científica, se hizo presente el Comando de esta Jefatura y la Sra. Fiscal Letrada de San José de 2° Turno”.