Según Nubel Cisneros, las temperaturas se tornarán agradables a partir de este 9 de setiembre, con jornadas soleadas y estables que se extenderán hasta el fin de semana.

El meteorólogo Nubel Cisneros confirmó que desde este martes 9 de setiembre se instalará un “leve veranillo” en gran parte del país, con temperaturas templadas y buen tiempo que se mantendrán al menos hasta el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico, la jornada iniciará fresca, con presencia de nieblas y neblinas aisladas en distintas zonas del territorio, pero se consolidará como un día “a pleno sol”. Durante la tarde, los valores subirán de frescos a templados, con cielo ligeramente nublado.

Para las noches, especialmente en el interior, se espera que el ambiente se mantenga frío, aunque en la zona costera podrían registrarse intervalos de nubosidad.

El miércoles y los días siguientes continuarán bajo el mismo patrón: mañanas frías y tardes templadas a cálidas, con presencia de nubosidad dispersa hacia la noche. En el norte del país, las temperaturas tenderán a ser más elevadas, mientras que el sur y el este mantendrán un clima templado.

“Hasta el fin de semana inclusive, buen tiempo”, aseguró el especialista, quien definió el fenómeno como un “calorcito agradable” propio de un veranillo de primavera.