La víctima pagó por WhatsApp y fue bloqueada tras la transacción

En la tarde de la pasada jornada, un hombre denunció en la Comisaría 11ª de Ciudad del Plata haber sido víctima de una estafa a través de internet.

Según detalló la Jefatura de Policía de San José, la víctima realizó la compra de muebles por medio de un supuesto representante de un comercio, con quien coordinó a través de WhatsApp. Luego de efectuar el pago, fue bloqueado por el contacto.

Al comunicarse con la verdadera empresa, le informaron que no existía ningún pedido registrado a su nombre, confirmando que había sido engañado.

El hecho es investigado por personal de la Comisaría 11ª de Ciudad del Plata.