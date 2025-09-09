Se trata de Araceli Prieto, mujer quesera del paraje Escudero, en San José

Araceli Prieto, quien reside en Ecilda Paullier, en paraje Escudero, días atrás fue homenajeada en la Expo Prado 2025 como mujer rural, en entrevista con San José Ahora, relató que «toda la vida ha vivido en el campo«, comenzando en la quesería en el año 1992.

Prieto, mencionó que tiene «una emoción muy grande, es algo que no lo había soñado«. Acerca de lo que significa este reconocimiento a ella, en representación de la mujer rural, dijo: «Los mensajes que estoy recibiendo, son de lo que ha significado para todas las mujeres queseras, eso es lo que más me llena de orgullo«.

En referencia a los quesos, subrayó que «la leche tiene mucho más grasa y proteína, y eso hace que el queso rinda, por eso para el queso artesanal es muy buscado, porque rinde y tiene muchas cualidades la leche del ganado Normando«.