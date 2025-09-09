El comercio está en la intersección de las calles Ituzaingó y Asamblea.

El parte policial emitido este martes dice al respecto: “El Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) recibió comunicación en horas de la tarde de ayer de una persona solicitando presencia policial para el comercio ubicado en la intersección de calles Ituzaingó y Asamblea de la capital departamental, ya que un hombre habría intentado hurtar.

Concurrió personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), los que al llegar avistaron a un hombre el cual había sido retenido por un funcionario policial que se encontraba en sus horas libres realizando compras en el local. Habiéndose entrevistado con el referido funcionario, expresó que el sujeto fue visto por empleados del supermercado tomando mercadería de las góndolas, las que a posterior escondió entre su ropa, pretendiendo retirarse del lugar.

Al momento de ser retenido, la mercadería que pretendía hurtar cayó de entre sus prendas. Dichos empleados agregaron que el sujeto ya habría realizado la misma acción previamente. Una vez identificado, el hombre de 34 años, resultó ser poseedor de antecedentes penales y se encontraba formalizado con medidas cautelares desde el mes de agosto por hechos similares.

Fue detenido y trasladado a Comisaría 1° de San José de Mayo. Se enteró a la Fiscalía Letrada de San José de 2° Turno quien dispuso actuaciones. El hombre se encuentra a disposición de la Justicia.”