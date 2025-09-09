Esto a raíz de que en junio y julio hubo 21 días de separación entre el vencimiento del tributo

En la sesión del pasado lunes 1 de setiembre en la Junta Departamental de San José, en la media hora previa, el edil Humberto Greno por el Frente Amplio, planteó considerar redistribuir las fechas de cobro de la contribución urbana de la Intendencia de San José.

Humberto Greno, edil por el Frente Amplio

«Pedimos que el año que viene se haga más racional el cobro, porque en junio y julio hubo 21 días de separación entre el vencimiento de la contribución urbana, y eso dificulta a los vecinos pagarla y supongo influirá en la recaudación. Esperemos que el año que viene en San José, esas 7 cuotas se repartan racionalmente«, afirmó Greno.

Consultado sobre si recuerda otras ocasiones en donde esto haya sucedido, manifestó que no, «tan juntos, creo que no«. Agregó que esto ha producido que algunos vecinos hayan podido pagarla, así como otros hayan «hecho un esfuerzo para estar al día«.

En concreto, el edil resaltó que el calendario de cobro de tributos de la Intendencia sea más distribuido en el tiempo.