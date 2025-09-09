Destacadas presencias internacionales. Todas las actividades son gratuitas.

El miércoles 10 de septiembre, la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José ofrece una jornada llena de presentaciones, talleres y encuentros en diversos espacios, con una programación variada para todas las edades y públicos.

Las actividades abarcan desde literatura infantil y juvenil hasta debates sobre temas de actualidad, con la participación de autores nacionales e internacionales.

A continuación, el detalle de las actividades organizadas por espacio:

Espacio Cultural San José

09:00 : Obra literaria de Renée Ferrer , Premio Cervantes Chico Iberoamericano 2024. Presenta: Nilda Díaz .

: Obra literaria de , Premio Cervantes Chico Iberoamericano 2024. Presenta: . 10:00 : Presentación del libro: “Tegalis. Una aventura fantástica” de Horacio Cavallo . Presenta: Pedro Peña .

: Presentación del libro: “Tegalis. Una aventura fantástica” de . Presenta: . 14:00 : Presentación del libro: “Los cazadores de monstruos y la tarántula gigante del Amazonas” de Laura Farber , Premio Nacional de Literatura.

: Presentación del libro: “Los cazadores de monstruos y la tarántula gigante del Amazonas” de , Premio Nacional de Literatura. 15:00 : Presentación del libro: “Un domingo sobre ruedas” de Marcelo Pianzzola, Agustina Martínez y Mauricio Marra .

: Presentación del libro: “Un domingo sobre ruedas” de . 20:00: Presentación del libro: “Austeridad o barbarie” de Mauricio Lima (Chile).

Carpa de la Palabra

09:00 : Presentación del libro: “Pancho el Pitbull. Siete” de Nicolás Peruzzo .

: Presentación del libro: “Pancho el Pitbull. Siete” de . 10:00 : Presentación del libro: “Exclusivo para el inspector Jack Etta” de Marcos Vázquez .

: Presentación del libro: “Exclusivo para el inspector Jack Etta” de . 11:00 : Presentación del libro: “Una niña… una ballena… un mar. Las aventuras de Matilde y Armonía” de Luciana Núñez Borchi y Paz Machado Núñez .

: Presentación del libro: “Una niña… una ballena… un mar. Las aventuras de Matilde y Armonía” de . 14:00 : Presentación del libro: “Pancho el Pitbull. Siete” de Nicolás Peruzzo .

: Presentación del libro: “Pancho el Pitbull. Siete” de . 15:00 : Obra literaria de Renée Ferrer , Premio Cervantes Chico Iberoamericano 2024.

: Obra literaria de , Premio Cervantes Chico Iberoamericano 2024. 17:00 : Conversatorio de Lucía De León y Sebastián Pedrozo sobre sus libros: “Mañana” y “Tuyo siempre”.

: Conversatorio de sobre sus libros: “Mañana” y “Tuyo siempre”. 18:00 : Presentación del libro: “La gestión humana en los ecosistemas educativos innovadores” de Verónica Dentone .

: Presentación del libro: “La gestión humana en los ecosistemas educativos innovadores” de . 19:00 : Presentación del libro: “Fiebre de carnaval” de Yuliana Ortiz , Premio Nacional de Literatura 2023.

: Presentación del libro: “Fiebre de carnaval” de , Premio Nacional de Literatura 2023. 20:00 : Presentación de los libros: “Las nueve mujeres de Artigas” de Nelson Caula (Uruguay) y “La próxima lluvia” de Francisco Tete Romero (Argentina).

: Presentación de los libros: “Las nueve mujeres de Artigas” de (Uruguay) y “La próxima lluvia” de (Argentina). 21:00: Presencia de la Casa Paraguaya con danza, música y tragos.

Carpa del Arte

09:00 : Presentación de la 5ª edición de “Libre Tita, un personaje migrante” de Marcelo Alpuy .

: Presentación de la 5ª edición de “Libre Tita, un personaje migrante” de . 10:00 : Taller: “Cuentos que migran con Quiroga” de Lucía Rubio y Silvana Arnold .

: Taller: “Cuentos que migran con Quiroga” de . 11:00 : Taller de narración inclusivo: “Viajar al futuro, leer el horizonte” de María Marcia Salvioli Romano .

: Taller de narración inclusivo: “Viajar al futuro, leer el horizonte” de . 14:00 : Taller: “Cuentos que migran con Quiroga” de Lucía Rubio y Silvana Arnold .

: Taller: “Cuentos que migran con Quiroga” de . 15:30 : Taller: “Pájaros migrantes” de Patricia Bauzá y Carlos Espinosa .

: Taller: “Pájaros migrantes” de . 19:00: Taller: “Emigrando al textil” de Eugenia Llorens.

Carpa de la Comunicación

08:00 : Programa de radio “Puesta al día” de Emisora Principal , con Silvana Correa y Juan Pablo Salinas .

: Programa de radio “Puesta al día” de , con . 10:00 : Programa de radio “Contraseña” de Principal FM , con Diego Maga .

: Programa de radio “Contraseña” de , con . 11:00 : Programa de radio “Moradores” de Mora Contenidos , con Bruno Danzov .

: Programa de radio “Moradores” de , con . 13:00 : Programa de radio “Sobremesa” de Radio 41 , con Giuliana Berrueta .

: Programa de radio “Sobremesa” de , con . 14:00 : Programa de radio “Efecto Mariposa” de Radio Cultura , con Daina Rodríguez y Carolina Molla .

: Programa de radio “Efecto Mariposa” de , con . 16:00 : Programa de radio “El Tungue Lé” de Radio Cultura , con Nelson Caula .

: Programa de radio “El Tungue Lé” de , con . 18:00 : Programa de radio “La máquina de pensar” de Radio Cultura , con Pablo Silva Olazábal .

: Programa de radio “La máquina de pensar” de , con . 19:00: Presentación del libro “Solo una valija cargada de sueños” por estudiantes del Programa Rumbo B 2024 de UTU.

Teatro Macció

19:00: Presentación del libro “Dos hombres junto al río” de Andrés Colmán Gutiérrez (Paraguay).

Otros espacios

10:30 : Taller vivencial “Leer con el cuerpo, viajar con el corazón” de Stella Maris Ponce (Argentina), en el Centro Diurno del Parque Rodó .

: Taller vivencial “Leer con el cuerpo, viajar con el corazón” de (Argentina), en el . 18:00: Conversatorio “Descubriendo a Lorca para las adolescencias” en la Biblioteca Departamental.

