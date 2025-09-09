Destacadas presencias internacionales. Todas las actividades son gratuitas.
El miércoles 10 de septiembre, la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José ofrece una jornada llena de presentaciones, talleres y encuentros en diversos espacios, con una programación variada para todas las edades y públicos.
Las actividades abarcan desde literatura infantil y juvenil hasta debates sobre temas de actualidad, con la participación de autores nacionales e internacionales.
A continuación, el detalle de las actividades organizadas por espacio:
Espacio Cultural San José
- 09:00: Obra literaria de Renée Ferrer, Premio Cervantes Chico Iberoamericano 2024. Presenta: Nilda Díaz.
- 10:00: Presentación del libro: “Tegalis. Una aventura fantástica” de Horacio Cavallo. Presenta: Pedro Peña.
- 14:00: Presentación del libro: “Los cazadores de monstruos y la tarántula gigante del Amazonas” de Laura Farber, Premio Nacional de Literatura.
- 15:00: Presentación del libro: “Un domingo sobre ruedas” de Marcelo Pianzzola, Agustina Martínez y Mauricio Marra.
- 20:00: Presentación del libro: “Austeridad o barbarie” de Mauricio Lima (Chile).
Carpa de la Palabra
- 09:00: Presentación del libro: “Pancho el Pitbull. Siete” de Nicolás Peruzzo.
- 10:00: Presentación del libro: “Exclusivo para el inspector Jack Etta” de Marcos Vázquez.
- 11:00: Presentación del libro: “Una niña… una ballena… un mar. Las aventuras de Matilde y Armonía” de Luciana Núñez Borchi y Paz Machado Núñez.
- 14:00: Presentación del libro: “Pancho el Pitbull. Siete” de Nicolás Peruzzo.
- 15:00: Obra literaria de Renée Ferrer, Premio Cervantes Chico Iberoamericano 2024.
- 17:00: Conversatorio de Lucía De León y Sebastián Pedrozo sobre sus libros: “Mañana” y “Tuyo siempre”.
- 18:00: Presentación del libro: “La gestión humana en los ecosistemas educativos innovadores” de Verónica Dentone.
- 19:00: Presentación del libro: “Fiebre de carnaval” de Yuliana Ortiz, Premio Nacional de Literatura 2023.
- 20:00: Presentación de los libros: “Las nueve mujeres de Artigas” de Nelson Caula (Uruguay) y “La próxima lluvia” de Francisco Tete Romero (Argentina).
- 21:00: Presencia de la Casa Paraguaya con danza, música y tragos.
Carpa del Arte
- 09:00: Presentación de la 5ª edición de “Libre Tita, un personaje migrante” de Marcelo Alpuy.
- 10:00: Taller: “Cuentos que migran con Quiroga” de Lucía Rubio y Silvana Arnold.
- 11:00: Taller de narración inclusivo: “Viajar al futuro, leer el horizonte” de María Marcia Salvioli Romano.
- 14:00: Taller: “Cuentos que migran con Quiroga” de Lucía Rubio y Silvana Arnold.
- 15:30: Taller: “Pájaros migrantes” de Patricia Bauzá y Carlos Espinosa.
- 19:00: Taller: “Emigrando al textil” de Eugenia Llorens.
Carpa de la Comunicación
- 08:00: Programa de radio “Puesta al día” de Emisora Principal, con Silvana Correa y Juan Pablo Salinas.
- 10:00: Programa de radio “Contraseña” de Principal FM, con Diego Maga.
- 11:00: Programa de radio “Moradores” de Mora Contenidos, con Bruno Danzov.
- 13:00: Programa de radio “Sobremesa” de Radio 41, con Giuliana Berrueta.
- 14:00: Programa de radio “Efecto Mariposa” de Radio Cultura, con Daina Rodríguez y Carolina Molla.
- 16:00: Programa de radio “El Tungue Lé” de Radio Cultura, con Nelson Caula.
- 18:00: Programa de radio “La máquina de pensar” de Radio Cultura, con Pablo Silva Olazábal.
- 19:00: Presentación del libro “Solo una valija cargada de sueños” por estudiantes del Programa Rumbo B 2024 de UTU.
Teatro Macció
- 19:00: Presentación del libro “Dos hombres junto al río” de Andrés Colmán Gutiérrez (Paraguay).
Otros espacios
- 10:30: Taller vivencial “Leer con el cuerpo, viajar con el corazón” de Stella Maris Ponce (Argentina), en el Centro Diurno del Parque Rodó.
- 18:00: Conversatorio “Descubriendo a Lorca para las adolescencias” en la Biblioteca Departamental.