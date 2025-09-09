Así lo señala la respuesta dada por el Ejecutivo Departamental a un pedido de informes solicitado por el edil frenteamplista Roberto Cabral.

La última edición del programa “Navidad en San José” demandó una inversión de más de 7 millones de pesos, según información remitida al edil del Frente Amplio, Roberto Cabral, en base a la respuesta que recibió de la Intendencia a un pedido de informes presentado en la Junta Departamental, informó Portal Relámpago.

El monto corresponde a la organización de los eventos navideños desarrollados en diciembre de 2024, que incluyeron espectáculos, actividades culturales y propuestas recreativas en distintos puntos del departamento.

En paralelo, aunque en otro punto de la misma solicitud de pedidos de informes del edil a la gestión de la Dirección de Políticas Sociales, la Intendencia informó que entre 2020 y 2025 se entregaron unas 8.000 canastas de alimentos en todo el departamento.