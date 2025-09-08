Conocé todas las actividades

Las principales instancias del evento cultural más importante del departamento se podrán seguir por San José Ahora.

Con un lema que interpela tanto a la experiencia individual como a los grandes movimientos colectivos –“Empezamos a leer, empezamos a migrar”–, San José de Mayo abrirá este martes 9 de septiembre la 18ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, que se extenderá hasta el 14 de septiembre.

La edición 2025 propone reflexionar sobre la migración como fenómeno social, cultural y personal, y sobre el modo en que la literatura funciona como un territorio de cruce, un puente que permite atravesar fronteras visibles e invisibles y conectar con otras voces.

La feria se adhiere además al “Año Internacional de la Preservación de los Glaciares”, declarado por la ONU, con actividades orientadas a destacar la importancia de estos ecosistemas para el agua dulce y el equilibrio climático global.

Un programa variado y multidisciplinario

Durante seis días, San José se convertirá en epicentro cultural con una agenda que incluye presentaciones de libros, narración oral, espectáculos escénicos, conciertos, exposiciones, intervenciones artísticas, conferencias, conversatorios y talleres.

La apertura será este martes 9 a las 18 horas en el Teatro Macció, con la participación del Coro Departamental Infantil, la Escuela de Arte Escénico, la Escuela de Ballet Clásico, un curso de tango, un taller de canto y la interpretación de “Las estrellas de mi bandera”, de Siul Bango, junto a una puesta artística dirigida por el profesor Leonardo Preziosi.

Ese mismo día, la programación se desplegará en distintos espacios de la ciudad:

Peatonal de la feria: exposición “Entre muros y horizontes” del Museo de las Migraciones (MUMI).

exposición “Entre muros y horizontes” del Museo de las Migraciones (MUMI). Espacio Cultural (hall, conferencias, subsuelo y bóvedas): muestras de Roberto Fernández Ibáñez, María Mercedes Aldaz y Sergio Álvarez Frugoni .

muestras de y . Teatro Macció – Sala Eduardo Carbajal: obra “Tomate un tiempo contigo mismo”, de Aldo Rissolini .

obra “Tomate un tiempo contigo mismo”, de . Carpa del Arte: propuesta “San José, singularmente plural”, del Instituto Departamental de Estadísticas.

propuesta “San José, singularmente plural”, del Instituto Departamental de Estadísticas. Plaza de los Treinta y Tres: muestra “Shipibo Konibo. Retrato de mi sangre”, del artista David Díaz , organizada junto a la Embajada de Perú.

muestra “Shipibo Konibo. Retrato de mi sangre”, del artista , organizada junto a la Embajada de Perú. Museo de San José: exposición “La conservación en el Museo: un desafío constante”, junto al Museo Figari del MEC .

exposición “La conservación en el Museo: un desafío constante”, junto al . Sala Manuel Benavente – Museo de San José: conferencia “Inmigrantes italianos”, de Beatriz Carballo Skripkiunas , organizada por la Sociedad Italiana.

conferencia “Inmigrantes italianos”, de , organizada por la Sociedad Italiana. Casa Dominga: instalaciones y exposiciones del artista Miguel Moya con la propuesta “Migrantes”.

Una feria que se transforma en puente

Con la Intendencia de San José como anfitriona, la feria reafirma su lugar como un referente cultural del interior uruguayo. En un tiempo atravesado por la movilidad humana y los debates sobre identidad, integración y diversidad, la propuesta invita a pensar cómo la lectura y el arte pueden abrir caminos de empatía y entendimiento.

CLIC AQUÍ PARA ACCEDER AL PROGRAMA COMPLETO