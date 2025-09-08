Un local ubicado en la intersección de Av. Dr. Luis A. de Herrera y Rincón fue violentado en la madrugada del domingo.

En la madrugada del domingo, el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) recibió un aviso por la activación de la alarma en un comercio de San José de Mayo. Un funcionario policial que se encontraba en horas libres advirtió que la puerta de ingreso estaba dañada y dio aviso inmediato a las autoridades.

Al lugar acudió personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), quienes confirmaron los daños. Posteriormente, un empleado del local constató el hurto de al menos diez productos de perfumería.

Efectivos de Policía Científica realizaron el relevamiento correspondiente, mientras se continúa con la investigación para identificar a los responsables del hech