El delincuente subió al coche con el rostro cubierto y robó la recaudación

En horas de la madrugada de la pasada jornada, un hombre se presentó en la Comisaría 8ª de Montevideo y denunció haber sido víctima de una rapiña mientras trabajaba como chofer de ómnibus.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, el conductor se detuvo en la parada ubicada en la intersección de calles Las Perlas y Malaca, en Delta del Tigre, cuando ascendió un sujeto con el rostro cubierto. Mediante amenazas, el delincuente logró sustraer la recaudación y darse a la fuga.

La Fiscalía Letrada de Libertad fue notificada y dispuso las actuaciones correspondientes. En tanto, el hecho es investigado por el Área de Investigaciones de Zona II.