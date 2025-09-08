La mayor muestra del agro nacional abrió sus puertas con reconocimientos y un mensaje de unidad entre campo y ciudad. Araceli Prieto, productora quesera de San José.

La Expo Prado 2025 abrió este jueves sus puertas celebrando 120 ediciones de historia, tradición y futuro del Uruguay agropecuario. En el acto inaugural, los discursos oficiales hicieron énfasis en la unión entre campo y ciudad como motor de desarrollo y en el rol de los productores como símbolo de identidad nacional.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a Araceli Prieto, mujer quesera del paraje Escudero, en San José. Con voz quebrada y entre lágrimas, Prieto expresó su orgullo de ser parte de un rubro donde el 95% de las queserías del país están lideradas por mujeres.

“Es un honor para mí como mujer rural destacar ese rubro por sobre todas las cosas, porque en el 95% de las queserías del país somos mujeres las que hacen el queso”, señaló emocionada.

Además, resaltó la identidad de la quesería artesanal en San José, que definió como parte de la historia y el arraigo cultural del departamento: “Hablar de quesería artesanal en mi zona es hablar de historia, de identidad. Es hablar de mujeres que como yo aprendimos a leer el tiempo en la leche recién ordeñada”, destacó.

Con este reconocimiento, la Expo Prado reafirmó su compromiso con la visibilidad del trabajo de los productores familiares y las mujeres rurales, pilares del agro uruguayo.