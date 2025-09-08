Destinadas tanto al consumo animal como a usos productivos

El llamado está dirigido a productores de hasta 30 hectáreas, con un Índice Coneat 100, que sean propietarios, residan en el predio y se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Los seleccionados recibirán un nuevo pozo entubado y bomba instalada, garantizando un caudal mínimo de 1.000 litros por hora. El plazo de postulación se extenderá hasta el viernes 19 de setiembre.

Las inscripciones deberán realizarse de forma presencial en la Dirección General de Desarrollo (Asamblea 676, San José de Mayo), en las oficinas administrativas de la Intendencia en todo el departamento, o por el teléfono celular 099 329 156.

Al momento de la inscripción se deberá presentar cédula de identidad, declaración jurada de Dicose y contribución inmobiliaria al día.