Guardavidas señalan que cada temporada comienza sin las condiciones de trabajo adecuadas

En diálogo con San José Ahora, Juan Bogarin, integrante de la Agrupación de Guardavidas de San José, repasó las diferentes solicitudes que le han hecho al Ejecutivo Departamental, para planificar la próxima temporada de verano, sin obtener respuesta hasta el momento.

«Han ingresado cinco cartas por mesa Reguladora, para reunirnos con el Ejecutivo de la Intendencia, para llegar a la temporada en condiciones, que no falten materiales, ropa, que las casillas estén en condiciones. Año a año siempre se hace sobre el pucho, la escupida, y todas las temporadas la misma situación, y al día de hoy no tenemos respuesta«.

Bogarin manifestó que las condiciones de trabajo, «nunca están dadas el día de comienzo» de la temporada que por lo general es a comienzos de diciembre.