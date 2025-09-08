Lo propuso en la media hora previa de la Junta Departamental de San José

Días atrás en la sesión ordinaria de la Junta Departamental de San José, el edil por el Frente Amplio, Humberto Greno, manifestó diferentes inquietudes en la media hora previa. Una de ellas, es su «preocupación» por los sucesos que se han reportado semanas atrás, de motos realizando «wheelie» en la zona aeróbica del Parque Rodó de San José de Mayo.

En diálogo con la prensa, manifestó: «Es una preocupación de mucha gente que va a hacer deporte, caminar o a estar tranquilo, han circulado videos de que se ha cometido cualquier locura en las motos, entonces lo que estamos pidiendo es que la Intendencia haga controles sorpresa, y si es necesario un convenio con el ministerio del Interior, porque eso es sumamente peligroso«.

En ese orden, resaltó que los que circulan en moto, en esas condiciones, «no tienen un día exacto» para realizar esas prácticas, y la idea es que a través de controles sorpresa «se eviten accidentes, y la gente pueda ir tranquila y no pasar nervios o violencia«.

Consultado sobre si pudo charlar con la directora de Tránsito Mónica Castro al respecto, manifestó que no, que realizó el planteo a través de la Junta «para ver si toman cartas en el asunto«.

De la mano de su propuesta, remarcó que los controles deben ser sorpresa «y de pronto no en el horario habitual de trabajo de los inspectores, de pronto tienen que pagar horas extras, para hacer los controles, para evitar esto«.