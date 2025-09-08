Aseguran que desde hace año hay una «desaparición constante de productores».

Gremiales lecheras le pidieron reunión urgente a Orsi por «difícil situación» del sector ante medidas sindicales

Según los productores, las medidas sindicales provocan ineficiencia y pérdida de valor y aseguran que desde hace año hay una «desaparición constante de productores».

Las gremiales lecheras le pidieron al presidente Yamandú Orsi una reunión urgente para plantearle la «difícil situación» del sector.

En la carta, firmada por 11 gremiales del sector, los productores aseguran que se ven afectados por las medidas que tomó el sindicato y solicitan intervención. El conflicto lácteo se arrastra desde hace meses y ha contado con gran cantidad de paros. El foco principal de conflicto -aunque no es el único- es el cierre de la planta 14 de Conaprole en Rivera.

El texto expresa que los productores se vieron afectados por las medidas sindicales, que generaron «atrasos en la recolección de leche».

En la carta, los productores señalan: «Estas medidas perjudican directamente a los productores, quienes hemos sufrido la pérdida de nuestra producción al alcanzar los tanques de frío su capacidad máxima, lo que ha ocasionado derrames al momento del ordeñe, una vez agotadas las alternativas, priorizando la salud animal frente al retraso en la recolección».

Las gremiales añaden que los trabajadores de los tambos también se ven afectados por la decisión, dado que deben modificar sus horarios. Los transportistas, en tanto, deben cumplir jornadas superiores a los ocho horas, por las largas esperas para poder descargar en las plantas.

«Frente a lo que consideramos una situación absurda, generada por medidas impulsadas por un sindicato cuyos puestos laborales no se ven amenazados, solicitamos su intervención, adoptando las medidas que considere pertinentes, con el objetivo de poner fin al conflicto y permitirnos seguir trabajando a todos los eslabones de la cadena láctea nacional», cerró el grupo de gremiales.