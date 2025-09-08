Más de 155.000 personas recibirán la devolución de aportes al Fonasa. Los pagos comenzarán el 22 de setiembre

Este lunes comenzó el cronograma de la devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) correspondiente a 2024. Desde las 12:00, las personas con usuario personal del Banco de Previsión Social (BPS) pueden acceder al detalle del monto y del cálculo de la devolución a través del servicio en línea “Consultar detalle de devolución Fonasa”.

Quienes no cuenten con usuario personal podrán verificar si les corresponde devolución mediante el 0800 2016, el WhatsApp 092 366 272 o en el sitio web del organismo. Además, se habilitó agenda para atención presencial en Montevideo en casos donde la devolución esté retenida por información incorrecta, mientras que en el interior la atención se coordinará en cada sucursal.

Los pagos comenzarán el 22 de setiembre, mediante depósito en cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico, siempre que la opción se registre hasta el 17 de setiembre. Si se hace después, el pago se acreditará a las 72 horas hábiles. Las personas que ya registraron este método en años anteriores no deberán repetir el trámite.

Tendrán devolución los trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $113.167 nominales en 2024, así como jubilados o pensionistas con ingresos superiores a $122.598 nominales. En caso de fallecimiento, los herederos podrán solicitar el excedente mediante los procedimientos sucesorios.

El BPS informó que el cálculo del excedente se realiza comparando los aportes personales anuales con un tope que varía según la situación familiar (hijos, cónyuge o concubino a cargo). También recordó que algunas devoluciones pueden quedar retenidas por deudas, errores en la información o falta de declaración jurada Fonasa de servicios personales.