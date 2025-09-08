La misma fue hallada el pasado sábado

Una ballena apareció muerta el pasado sábado en cercanías de Playa Boca de Mauricio, en el departamento de San José, lo que generó alarma entre vecinos y visitantes de la zona.

Según informó la Armada Nacional de Uruguay, el hecho fue denunciado por el alcalde de Libertad, Matías Santos, quien se presentó en el destacamento de Kiyú para solicitar apoyo en el cercado del área. El objetivo fue impedir que personas se acercaran al animal debido al riesgo de explosión por acumulación de gases en el cuerpo. Concretamente se informó que se busca “evitar que se acerquen personas por el peligro de que el animal explote”.

El hallazgo, ocurrido a pocos kilómetros de la concurrida Playa Kiyú, causó sorpresa entre quienes transitaban por la costa y generó preocupación en la comunidad local.

El municipio de Libertad, procedió este lunes a su entierro. Por sus características y pliegues ventrales, se trataría de una ballena yubarta juvenil (Megaptera novaeangliae), especie que en ocasiones ingresa al estuario del Plata.