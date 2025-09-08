En diálogo con San José Ahora, familiares confirmaron que ya se encontraron con él

En el mediodía de este lunes, a través de redes sociales, se dio parte de que diferentes vecinos y familiares de «Rubito» no logran dar con su paradero, desde el pasado sábado en la 4° Fiesta Nacional de la Pizza.

En diálogo con San José Ahora, una de las familiares del mencionado, confirmó que esta mañana fue radicada la denuncia de su desaparición ante la Policía.

Horas más tarde, su familia confirmó a este medio la aparición del mencionado. Destacando que lo encontraron «en una estancia», encontrándose él, en buen estado.