Realizada en homenaje al caudillo blanco Aparicio Saravia

Del 5 al 7 de septiembre, se llevó adelante la 20ª edición de la Marcha a Masoller “A Caballo por Aparicio”, una de las manifestaciones tradicionalistas y patrióticas más significativas de los simpatizantes del Partido Nacional.

Se trata de un homenaje al caudillo Aparicio Saravia, quien en setiembre de 1904 fue alcanzado por una bala perdida durante la batalla de Masoller.

Según informó la página web del Partido Nacional, este evento no solo recuerda la figura de Saravia, sino «que honra los ideales que dieron forma a una forma de sentir y vivir el país: la libertad, la justicia, el respeto a la Constitución y la defensa de los más humildes«.

Organizada por agrupaciones tradicionalistas y comisiones nacionalistas, la marcha se ha convertido con el tiempo en una de las expresiones más fuertes del PN.

Según confirmaron a este medio fuentes nacionalistas, en la mencionada marcha se observó la presencia de diferentes dirigentes, e integrantes del Partido Nacional en San José. Entre ellos, la presidenta de la Junta Departamental de San José, Fernanda Castro, quien fue acompañada por diferentes jóvenes de la Lista 70; la del senador José Luis Falero, y la del edil Federico De Groote. También participó Florencia Navarro, una de las encargadas de la Oficina de la Juventud, y César Zunino, encargado del área Rural de la dirección de Desarrollo de la Intendencia.