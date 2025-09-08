El diácono Carlos Washington Molina De León recibó la ordenación sacerdotal el domingo 7 de setiembre en la Catedral de San José

La Diócesis de San José de Mayo anunció que el diácono Carlos Molina fue ordenado sacerdote el pasado 7 de setiembre de 2025, en una celebración presidida por el obispo Mons. Fabián Antúnez SJ.

Molina, nacido en 1989, fue policía en la Jefatura Departamental de Flores y también ejerció como profesor de Matemática en Secundaria, UTU y colegios privados. Su camino vocacional comenzó tras un tiempo de discernimiento, que lo llevó en 2019 a ingresar al Seminario Mayor Interdiocesano Cristo Rey como seminarista de la Diócesis de San José de Mayo.

Allí completó su formación en la Universidad Pontificia de México y en la Facultad de Teología del Uruguay Mons. Mariano Soler, sumando etapas que lo condujeron primero a la ordenación diaconal y ahora al sacerdocio.

La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de San José, en el marco del XXIII Domingo del Tiempo Ordinario, y fue mediante la imposición de manos y la plegaria de ordenación a cargo del obispo diocesano.